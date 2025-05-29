شكرا لقرائتكم خبر عن يا هنانا يا سعدنا على معلول عندنا.. كيف ودع جمهور الأهلى أسرع دليفرى فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير النادى الأهلى التي تواجدت في مباراة فاركو الأخيرة في بطولة الدورى "دورى nile" الذى حسم لقبها للمرة الـ45 في تاريخه، على توديع التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الذى اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء.

هتافات على معلول

ونال على معلول القسط الأكبر من هتافات الجماهير المتواجدة في المدرجات بعبارات "على معلول أسطورة" و"يا هنانا يا سعدنا علي معلول عندنا" وهى التي عكست مدى حب الجماهير لأسرع دليفرى في مصر كما يحب أن يطلقه عليه نظرا لهداياه التي لا تنقطع.

توّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

الأهلي يحسم لقب الدوري بسداسية.. وسام أبو علي يسجل "سوبر هاتريك"

سجل سداسية الأهلي، وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الأخر إلى 66 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف في الجولة ذاتها.