شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الكورة متحلاش غير بالقطبين.. والأهلي خدم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحمد بلال نجم الأهلي السابق على التعليق على تتويج فريقه بلقب الدوري المصري رقم 45 في تاريخه، عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة في ختام مشواره في الدوري.

وكتب بلال عبر حسابه على فيسبوك: "بدون إسفاف او تحفيل.. الاهلي بفوزه بالدوري خدم الزمالك خدمة كبيرة جدا. لأن لو بيراميدز كسب هيكون خلاص عرف طريق بطولة الدوري وهيبقي صعب انك ترجعه تالت أو تبعده غير بصعوبه جدا.. اما دلوقتي أصبح عند نادي الزمالك فرصة كبيرة جدا تانيه يصحح من أوضاعه ويبقي المنافس الحقيقي بما يمتلكه من تاريخ وجماهيريه.. الكورة في مصر أهلي وزمالك في المقام الاول.. الكوره متحلاش غيربالأهلي والزمالك".



بلال

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي، وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الأخر إلى 66 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.

أدار مباراة الأهلي وفاركو، طاقم تحكيم بقيادة أمين عمر ومعه ، حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: سمير جمال وحكم رابع: حمادة القلاوي وحكم فيديو: عبد العزيز السيد وعاونه خالد حسين.

ضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل فاركو، كلاً من : محمد سعيد شيكا ، محمد عز الدين ، أحمد عوض ، أحمد شريف ، عمرو ناصر ، أحمد البحراوي ، بابا كار ، محمود عماد ، جابر كامل ، زهير المترجي وياسين مرعي.