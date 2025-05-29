الأهلي يحسم الدوري بسداسية تاريخية... ووسام أبو علي يدخل سجل الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - حسم النادي الأهلي رسميًا لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، عقب فوزه الساحق على فريق فاركو بنتيجة 6-0 في الجولة الختامية لمرحلة حسم البطولة على استاد القاهرة الدولي، ليرفع الأهلي رصيده من ألقاب الدوري إلى 45 لقبًا في تاريخه، والثالث على التوالي.

وسجل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، في واحدة من أبرز مبارياته مع القلعة الحمراء، رافعًا رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم، و28 هدفًا في الدوري المصري بقميص الأهلي، ليتفوق على المغربي وليد أزارو، ويقترب من رقم النيجيري جونيور أجاي.

قائمة الهدافين الأجانب في تاريخ الأهلي بالدوري:

أحمد فيليكس: 47 هدفًا

فلافيو أمادو: 35 هدفًا

علي معلول: 35 هدفًا

جونيور أجاي: 30 هدفًا

وسام أبو علي: 28 هدفًا

وليد أزارو: 26 هدفًا

ما بعد الدوري: كأس العالم للأندية

الأهلي يستعد الآن للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، حيث يلتقي إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو في افتتاح البطولة، وسط استعدادات خاصة بقيادة المدير الفني الجديد مارتن ريفيرو، الذي يبدأ مهمته رسميًا يوم السبت المقبل.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن ريفيرو اختار جهازه الفني بالكامل، ويضم مدرب حراس أجنبي، إلى جانب بقاء محمد شوقي ومحمد يوسف في الجهاز.

مفاجآت فنية: قائمة كأس العالم بـ26 لاعبًا فقط

وأضاف شوبير أن المدرب الجديد طلب قيد 26 لاعبًا فقط في قائمة الأهلي لمونديال الأندية، بهدف رفع التركيز داخل المعسكر، رغم أن اللوائح تتيح قيد 36 لاعبًا.

الأهلي كان قد اعتذر عن المشاركة في كأس مصر هذا الموسم، وخرج من كأس الرابطة بعد المشاركة بفريق الشباب في أغلب مبارياته.