فاتورة قديمة تعرقل الحلم... فيفا يوقف القيد والزمالك يتحرك قبل انهيار الميركاتو

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى نادي الزمالك صدمة قوية خلال الساعات الماضية، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف قيد الفريق لثلاث فترات انتقال، وذلك على خلفية أزمة مالية جديدة تخص مستحقات اللاعب الفلسطيني ياسر حمد، المدافع السابق للفريق، والتي تُقدر بمليون و700 ألف جنيه مصري.

وتأتي هذه العقبة في وقت حرج، حيث يعمل مجلس الإدارة بالتنسيق مع لجنة التخطيط على تجهيز صفقات قوية استعدادًا لانطلاقة جديدة في الموسم المقبل تعيد الفريق إلى منصات التتويج.

تحرك عاجل من الزمالك لفك التجميد

وفي أول رد فعل، صرّح عمرو أدهم، عضو مجلس الإدارة، عبر المركز الإعلامي للنادي، بأن الإدارة ستقوم بسداد مستحقات ياسر حمد اليوم الخميس، بهدف إنهاء أزمة إيقاف القيد بشكل عاجل والسماح للنادي بإبرام التعاقدات المنتظرة.

يُذكر أن الزمالك سبق وأن أزال عقبات مماثلة، حيث نجح في سداد مستحقات المدير الفني البرتغالي السابق جايمي باتشيكو بقيمة مليون يورو، إلى جانب تسوية مستحقات المغربي خالد بوطيب والتي بلغت نحو 983 ألف دولار.