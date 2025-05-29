شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر حمد ..118 دقيقة تسببت في إيقاف قيد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية إعلان مسئولو نادى الزمالك عن تعرض النادى لإيقاف قيد جديد بسبب باقى مستحقات الفلسطينى ياسر حمد لاعب الفريق السابق، والتي تبلغ مليون و700 ألف جنيه.

وتعاقد الزمالك مع ياسر حمد في الانتقالات الشتوية من الموسم الماضى، وبالتحديد فبراير 2024، لمدة موسم ونصف، إلا أن اللاعب طلب الرحيل في يوليو من نفس العام، أي بعد 4 أشهر، ووافق مجلس الزمالك شرط تنازل اللاعب عن باقى مستحقاته حتى يحصل على المخالصة.

وتعرض الزمالك لإيقاف قيد جديد بعد أن تقدم اللاعب بشكوى لدى الفيفا للحصول على مستحقاته.

ومنذ تعاقد الزمالك مع ياسر حمد حتى رحيله شارك في 3 مباريات فقط بإجمالى 118 دقيقة، حيث شارك أمام كل من أبو سليم بالكونفدرالية، وفى الدورى أمام الاتحاد السكندرى، وسموحة، حصل خلال هذه المباريات على بطاقة صفراء.

ومن المقرر أن يسدد الزمالك مستحقات اللاعب اليوم حتى يتم رفع إيقاف القيد ، ويتمكن الفريق من عقد صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى.

