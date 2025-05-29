شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين جنيه مكافأة بطل الدوري للموسم الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن مكافأة بطل الدوري المصري للموسم الحالي 2024 – 2025 ، والذى توج به الأهلي أمس تبلغ 5 ملايين جنيه .

سيطر فريق الأهلي على الأقوى هجومًا ودفاعًا خلال مشوار التتويج بلقب الدوري رقم 45 في تاريخه، حيث حقق الأهلي الفوز في 17 مباراة، وهو أكثر الأندية تحقيقًا للفوز ومعه بيراميدز بنفس الرصيد، كما كان الأهلي الفريق الأقل خسارة في الدوري، فهو الفريق الوحيد بالدوري الذي لم يخسر أي مباراة في الملعب بين فرق الدوري الـ18، وكانت خسارته الوحيدة بقرار من رابطة الأندية لعدم لعب مباراته مع الزمالك في مرحلة البطولة، يليه بيراميدز وخسر 3 مباريات، ثم الزمالك بخسارة 4 مباريات.

وتصدر الأهلي قائمة أكثر الأندية إحرازًا للأهداف برصيد 52 هدفًا، يليه بيراميدز برصيد 47 هدفًا، كما كان الفريق الأقل استقبالًا للأهداف، حيث استقبلت شباكه 18 هدفًا بالتساوي مع فريق زد، يليهما بيراميدز والمصري والاتحاد السكندري وتلقت شباك كل منهم 20 هدفًا.

وحقق الأهلي أكبر فارق أهداف بين فرق البطولة برصيد 34 هدفًا، يليه بيراميدز برصيد 27 هدفًا.

وسجل الأهلي أهدافًا في جميع مبارياته فيما عدا مباراتيه مع البنك الأهلي وإنبي في المرحلة الأولى للبطولة، وخرج الأهلي بشباك نظيفة في 13 مباراة خلال مشوار التتويج بالبطولة.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساءالأربعاء باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي، وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الآخر إلى 56 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.

أدار مباراة الأهلي وفاركو، طاقم تحكيم بقيادة أمين عمر ومعه ، حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: سمير جمال وحكم رابع: حمادة القلاوي وحكم فيديو: عبد العزيز السيد وعاونه خالد حسين.

ضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل فاركو كلا من: محمد سعيد شيكا، محمد عز الدين، أحمد عوض، أحمد شريف، عمرو ناصر، أحمد البحراوي، بابا كار، محمود عماد، جابر كامل، زهير المترجي، وياسين مرعي.