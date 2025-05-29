شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يتخطى وليد أزارو فى قائمة هدافى الأهلى الأجانب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفلسطينى وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى، أحد أفضل مبارياته مع القلعة الحمراء عندما قاد الفريق لاكتساح فريق فاركو بسداسية نظيفة في الجولة الثامنة من مرحلة حسم اللقب في بطولة الدورى "دورى nile".

ونجح وسام أبو على في تسجيل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في شباك فاركو ليرفع رصيده من الأهداف هذا الموسم لـ10 أهداف ويكون رابع الهدافين في قائمة الهدافين هذا الموسم.

وسام يتخطى أزارو

ورفع وسام أبو على رصيده أهدافه في الدورى المصرى إلى 28 هدفا، ليتخطى عدد أهداف المغربى وليد أزارو الذى سجل 26 هدفا فقط، وأصبح خامس هدافى الاهلى في بطولة الدورى من الأجانب، ويفصله هدفان عن معادلة أهداف النيجيري جونيور أجايى صاحب الـ30 هدفا.

وجاءت قائمة هدافى الأجانب في تاريخ الأهلى بالدورى كالتالى..

أحمد فيليكس (47) هدفا

فلافيو (35) هدفا

علي معلول (35) هدفا

جونيور أجايي (30) هدفا

وسام أبو علي (28) هدفا

وليد أزارو (26) هدفا