شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو بين إشادة الأهلى وسخط جمهور الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

مازال أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك ، يثير الجدل في الشارع الرياضى ، بعد اقتراب الموسم الكروى من الإنتهاء، حيث يتبقى للزمالك مباراة أمام فاركو في بطولة الدورى، ومباراة أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر، وهو ما يتزامن مع رحيله عن الفريق حيث ينتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم.

زيزو يثير الجدل بين جماهير الأهلي والزمالك بسبب رفض التجديد والانقطاع

وأصبح زيزو بين إشادة جمهور الأهلى، وسخط جمهور الزمالك، بعد أن رفض تجديد عقده مع الزمالك، بالإضافة إلى انقطاعه عن التدريبات لمدة 25 يوما، وكذلك عدم خضوعه للتحقيق 3 جلسات تم تحديدها من جانب النادى، قبل أن يعود للتدريبات مرة أخرى ويخضع لجلسة تحقيق داخل مقر النادى، ليكون زيزو محل غضب الجمهور الأبيض منذ رفض التجديد والاقتراب من الأهلى.

رغم انتمائه للزمالك.. جماهير الأهلي تهتف لزيزو خلال التتويج بالدوري

في المقابل نال أحمد سيد زيزو إشادة جمهور الأهلى خاصة في المباريات التي يخوضها الفريق، منذ أنباء اقترابه من الانتقال للأهلى في الصيف، وآخرها خلال مباراة الفريق أمام فاركو أمس والتي شهدت تتويج الأهلى بدرع الدورى رسميا ، حيث هتفت الجماهير لزيزو طوال المباراة ، رغم أنه مازال على قوة الزمالك .

ولا يٌعد هذا أول هتاف من جماهير الأهلى لزيزو بل أنه منذ رفض التجديد للزمالك، وأنباء توقيعه للأهلى تمهيدا للمشاركة معهم في كأس العالم، ويتم الهتاف له في كل مناسبة تخص الفريق.