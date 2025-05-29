شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس العالم للشباب.. سجل الأبطال قبل مشاركة مصر في الحدث العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر منتخب مصر للشباب قرعة بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025، في تشيلي.

تأهلت 4 منتخبات من قارة أفريقيا و4 منتخبات من قارة أسيا، بجانب 4 منتخبات من قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف"، بالإضافة إلى 5 منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية بما فيها البلد المستضيف، بجانب منتخبين من قارة أوقيانوسيا، بالإضافة إلى 5 منتخبات من قارة أوروبا.

يشارك في البطولة كل من الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، كوبا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، المكسيك، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا، النرويج، بنما، باراجواي، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا.

واكتفى منتخب مصر للشباب بتحقيق المركز الرابع لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة بعد الخسارة بركلات الترجيح من نظيره النيجيري بنتيجة 4 / 1، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، في اللقاء الذي جمعهما الأحد الماضي على استاد الدفاع الجوي لتحديد المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر.

وتوجه أسامة نبيه المدير الفنى لمنتخب الشباب، وحمادة أنور مدير المنتخب إلى تشيلى، خلال الساعات المقبلة، لحضور مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم للشباب المحدد لها يوم الخميس المقبل.

الأبطال السابقين لبطولة كأس العالم للشباب

1977: الاتحاد السوفيتي

1979: الأرجنتين

1981: ألمانيا الغربية

1983: البرازيل

1985: البرازيل

1987: يوغوسلافيا

1989: البرتغال

1991: البرتغال

1993: البرازيل

1995: الأرجنتين

1997: الأرجنتين

1999: إسبانيا

2001: الأرجنتين

2003: البرازيل

2005: الأرجنتين

2007: الأرجنتين

2009: غانا

2011: البرازيل

2013: فرنسا

2015: صربيا

2017: إنجلترا

2019: أوكرانيا

2023: أوروجواي