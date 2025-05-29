شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي وفاركو بتعليق أشرف محمود على أون سبورت إف إم والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق الأهلي في حسم لقب الدوري رقم 45 في آخر مباراة بمشواره في المسابقة ، بعدما أمطر شباك فاركو بسداسية نظيفة في المباراة التي شهدت تتويج الفريق الأحمر بالدرع.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء، بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

وننشر أهداف فوز الأهلي على فاركو بتعليق أشرف محمود على راديو أون سبورت إف إم

سجل سداسية الأهلي، وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الأخر إلى 66 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.

أدار مباراة الأهلي وفاركو، طاقم تحكيم بقيادة أمين عمر ومعه ، حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: سمير جمال وحكم رابع: حمادة القلاوي وحكم فيديو: عبد العزيز السيد وعاونه خالد حسين.

ضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل فاركو، كلاً من : محمد سعيد شيكا ، محمد عز الدين ، أحمد عوض ، أحمد شريف ، عمرو ناصر ، أحمد البحراوي ، بابا كار ، محمود عماد ، جابر كامل ، زهير المترجي وياسين مرعي.