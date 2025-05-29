شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي ترتيبات رحلة أمريكا ..و70 مليون جنيه تمنع الطائرة الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على رحلة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي ستُغادر القاهرة مساء يوم 4 يونيو المقبل على متن الخطوط الإماراتية حيث تقرر سفر الفريق عبر خطوط طيران عادية وليس طيران خاص بسبب التكاليف الباهظة للرحلة الخاصة التي قد تُكلّف النادي ما يقرب من 70 مليون جنيه، لذا تم الإتفاق على السفر عبر الخطوط الإماراتية .

وتشهد رحلة النادي الأهلي الهبوط مرتين ترانزيت واحدة في الإمارات والثانية في إحدى الولايات الأمريكية قبل الإنتقال منها إلى ولاية ميامي التي تُقيم فيها بعثة المارد الأحمر لخوض منافسات البطولة العالمية التي يستعد لها الأهلي بمباراة ودية يوم 8 الشهر المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي بولاية ميامي.