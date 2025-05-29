شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسدد مستحقات ياسر حمد اليوم لرفع إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

يسدد مسئولو نادى الزمالك اليوم الخميس باقى مستحقات الفلسطينى ياسر حمد، لاعب الفريق السابق، والتى تسببت فى إيقاف قيد جديد للفريق لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا ".

وتبلغ مستحقات ياسر حمد لدى الزمالك مليون و 700 ألف جنيه، على أن يتم سدادها اليوم، وفقا لما أكده عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة النادى أن المبلغ المستحق للاعب سيتم سداده اليوم الخميس لإنهاء أزمة إيقاف القيد.

وكان الزمالك سبق ونجح فى سداد مستحقات كل من البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للفريق والمقدرة بحوالى مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتى كانت مقدرة بحوالى 983 ألف دولار.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو السبت المقبل بإستاد القاهرة، بينما يلتقى مع بيراميدز يوم 5 يونيو المقبل بنهائى بطولة كأس مصر، وهى الفرصة الأخيرة للفريق لتحقيق أي بطولة بعد ضياع الدورى، و خسارة كأس عاصمة مصر، بالإضافة إلى وداع الكونفدرالية