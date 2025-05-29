شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يترقب قرعة كأس العالم بتشيلي.. والفراعنة بالمستوى الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الشارع الكروي المصري، عشية اليوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، موعد قرعة كأس العالم تحت 20 سنة، والتي ستُجرى في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تشيلي، أي الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

ويشارك منتخب مصر للشباب في هذه البطولة العالمية، بعدما حسم تأهله من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا التي أقيمت في مصر، بجانب ثلاث منتخبات إفريقية أخرى تواجدت في دور نصف النهائي من البطولة القارية وهي المغرب، جنوب إفريقيا، ونيجيريا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وقت سابق عن تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، حيث جاء منتخب مصر ضمن المستوى الرابع في تصنيف المنتخبات قبل سحب القرعة.

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم للشباب على النحو التالي: التصنيف الأول: تشيلي (المستضيف)، إيطاليا، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، البرازيل، كولومبيا، والتصنيف الثاني: نيوزيلندا، فرنسا، أوكرانيا، الأرجنتين، نيجيريا، المكسيك، والتصنيف الثالث: اليابان، إسبانيا، جنوب إفريقيا، أستراليا، بنما، النرويج، والتصنيف الرابع: مصر، المغرب، السعودية، باراغواي، كوبا، كاليدونيا الجديدة.

ويقود منتخب مصر للشباب جهاز فني يضم كلًا من أسامة نبيه مديرًا فنيًا، وعلاء عبده مدربًا عامًا، ومحمد عمر النور مدربًا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، ويأمل الجهاز الفني والجماهير المصرية في أن تسفر القرعة عن مجموعة مناسبة تفتح الطريق أمام الفراعنة الصغار لتقديم أداء مشرف في المحفل العالمي.