شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى في ضيافة غزل المحلة اليوم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الإسماعيلى في الثامنة مساء اليوم الخميس، ضيفا ثقيلا على غزل المحلة ، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مرحلة تفادى الهبوط في بطولة الدورى "دورى nile".

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط ليضمن الابتعاد نسبيًا عن منطقة الهبوط، ويدخل الدراويش المباراة في المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة، فيما يقع غزل المحلة في المركز الأخير بنفس رصيد النقاط.

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري، وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، والذى يأتى فى مقدمتها الإسماعيلى وغزل المحلة القابعان فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

واتفقت الأندية على أن يضم الموسم الجديد 21 ناديا، يخوضون الدورى من دور واحد، على أن يتنافس أول 7 أندية على حسم لقب الدوى، بينما يتنافس 14 ناديا لتفادى الهبوط فى الموسم المقبل، يهبط منهم 4 أندية.