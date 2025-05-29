شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الأهلي الجديدة تظهر اليوم في التتش تمهيداً لبدء الرحلة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

يظهر لاعبو الأهلي الجدد في النادي اليوم بعدما أتم النادي التعاقد معهم خلال الفترة الماضية وهم محمود حسن تريزيجيه ومحمد أحمد سيحا حارس المقاولون العرب الذي تم التعاقد معه لمدة خمسة مواسم، والتونسي محمد علي بن رمضان الذي تم التعاقد معه لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي فرينكفاروزي المجري.

فيما قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل الإعلان عن صفقة أحمد سيد زيزو نجم الزمالك بسبب إرتباطه مع ناديه بنهائي كأس مصر يوم 5 يونيو المقبل أمام بيراميدز، كما يضع الأهلي اللمسات الأخيرة على أكثر من صفقة محلية أخرى في مقدمتها، عمرو الجزار مدافع غزل المحلة وياسين مرعي مدافع فاركو وثنائي سيراميكا أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري.

على صعيد متصل ، حصل ثلاثي الأهلي، محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي والمالي آليو ديانج على تأشيرة أمريكا خلال الساعات الماضية بعدما تأخر حصولهم عليها رفقة باقي لاعبي الفريق.

وتعاقد الأهلي مع محمود حسن تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل ووصل اللاعب للقاهرة مساء الأثنين الماضي، بعد إنتهاء تجربته مع نادي الريان القطري الذي لعب له موسماً على سبيل الإعارة من نادي طرابزون التركي، كما ضم الأهلي حمدي فتحي على سبيل الإعارة من نادي الوكرة القطري للمشاركة في كأس العالم للأندية فقط ، فيما عاد ديانج بعد إنتهاء إعارته لنادي الخلود السعودي لمدة موسماً.

ومن المقرر أن يطير اللاعبين الثلاثة ضمن بعثة الأهلي يومي 4 يونيو المقبل إلى أمريكا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي يستعد لها الأهلي بمباراة ودية يوم 8 الشهر المقبل أمام فريق باتشوكا المكسيكي بولاية ميامي ، ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.