شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يوافق على تدريب الزمالك بشرط والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من روجيرو ميكالى المدير الفنى السابق للمنتخب الأولمبى موافقته على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مؤكداً أن الخواجة يحلم بالعودة إلى العمل بالتدريب من بوابة الدوري المصري مجدداً.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ميكالى يشترط الدخول فى مفاوضات رسمية معه من أجل تدريب نادى الزمالك، لافتاً إلى أن الخواجة لن يمانع الموافقة على تدريب الفريق الأبيض خاصة أن يعلم جيداً قيمة النادى الأبيض وجماهيرته فى مصر والوطن العربي.

وتأتى مفاوضات الزمالك مع مدربين أجانب فى الوقت الذى يحيط فيه الغموض حول مستقبل أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق،حيث تنوى لجنة التخطيط حسم مصيره بعد مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز،المقرر لها 5 يونيو المقبل.