شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصطدم بإنبى اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق الاتحاد السكندرى في الثامنة مساء اليوم الخميس، بفريق إنبى على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مرحلة تفادى الهبوط في بطولة الدورى "دورى nile".

يسعى زعيم الثغر بقيادة مجدى عبد العاطى لتحقيق الفوز على الفريق البترولى بقيادة حمزة الجمل، ويدخل الفريق السكندري المباراة محتلاً المركز السادس برصيد 25 نقطة.

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري/ وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، والذى يأتى فى مقدمتها الإسماعيلى وغزل المحلة القابعان فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

واتفقت الأندية على أن يضم الموسم الجديد 21 ناديا، يخوضون الدورى من دور واحد، على أن يتنافس أول 7 أندية على حسم لقب الدوى، بينما يتنافس 14 ناديا لتفادى الهبوط فى الموسم المقبل، يهبط منهم 4 أندية.