شكرا لقرائتكم خبر عن ريفيرو يظهر اليوم في الأهلي للمرة الأولى بعد تنصيبه مديراً فنياً للفريق والان مع تفاصيل الخبر

يظهر الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للأهلي في مقر النادي بالجزيرة اليوم ،الخميس، للمرة الإولى رغم أن النادي تعاقد معه منذ اسبوعين تقريباً وحضر المدرب الإٍسباني إلى القاهرة وعقد عدة جلسات مع مسئولو القلعة الحمراء في إحد الفنادق القريبة من مقر النادي بالجزيرة.

وسافر المدرب الإسباني إلى بلاده بعدما قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل إعلان التعاقد مع المدرب الجديد بسبب حساسية الفترة الماضية التي خاض فيها الفريق مباريات قوية وحاسمة في بطولة الدوري الممتاز وكان أخرها مواجهة فاركو أمس ، الأربعاء، في الجولة الأخيرة للمسابقة المحلية.

ومن المقرر أن يعقد ريفيرو جلسة خاصة مع مسئولو الأهلي اليوم بمقر النادي كما يتفقّد ملعب التتش وغرفة ملابس الفريق وصالة الجيمانزيوم ويستعين ريفيرو بأربعة مدربين أجانب معه حسب إتفاقه مع النادي الأهلي بعدما تم تنصيبه مديراً فنياً للفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذي رحل بعد خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وبعد إنتهاء الفترة المؤقتة التي قاد فيها عماد النحاس مسئولية المدير الفني بمنافسات الدوري.