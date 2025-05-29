شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه مودرن سبورت اليوم في ختام بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم الخميس، مودرن سبورت على استاد جهاز الرياضة العسكرى، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مرحلة تفادى الهبوط في بطولة الدورى "دورى nile".

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إلى تحقيق الفوز لتصبح خير ختام للموسم، حيث يحتل المركز الثالث بجدول المنافسة على الهبوط في الدورى برصيد 28 نقطة.

في المقابل، يبحث مودرن سبورت بقيادة الجزائري عبد الحق بن شيخة، عن تحقيق الفوز واقتناص 3 نقاط، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري/ وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، والذى يأتى فى مقدمتها الإسماعيلى وغزل المحلة القابعان فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

واتفقت الأندية على أن يضم الموسم الجديد 21 ناديا، يخوضون الدورى من دور واحد، على أن يتنافس أول 7 أندية على حسم لقب الدوى، بينما يتنافس 14 ناديا لتفادى الهبوط فى الموسم المقبل، يهبط منهم 4 أندية.