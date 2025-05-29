شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط "الزمالك" توصى بتمديد عقد مصطفى شلبى والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة التخطيط بنادى الزمالك بتمديد عقد مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم خاصة أن عقده مع القلعة البيضاء ينتهى فى الموسم المقبل (2025 -2026)،وذلك فى خطوة من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق للمنافسة على الألقاب فى الموسم المقبل.

واستقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على تعديل عقد شلبى،خاصة أنه يتقاضى 13 مليون جنيه فى الموسم الرابع،والأخير فى عقده،حيث تم الاتفاق على عقد جلسة مع اللاعب عقب نهاية مباراة كأس مصر أمام بيراميدز المقرر لها يوم 5 يونيو المقبل.

وترى لجنة التخطيط بنادى الزمالك وعلى رأسها أحمد حسام "ميدو" أن شلبي من اللاعبين المهمين فى صفوف الفريق الأول،فى الوقت الذى يعانى منه الفريق الأبيض من نقص شديد على مستوى الأجنحة،حيث تم الاتفاق على تمديد عقد اللاعب وعدم الانتظار إلى نهاية عقده مع الفريق.