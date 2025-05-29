شكرا لقرائتكم خبر عن زد يلتقى مع سموحة اليوم في مواجهة هادئة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق زد في الثامنة مساء اليوم الخميس، مع نظيره سموحة على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مرحلة تفادى الهبوط في بطولة الدورى "دورى nile".

يخوض فريق زد المباراة تحصيل حاصل، خاصة أنه يحتل المركز الأول في جدول الهبوط برصيد 31 نقطة وضمن البقاء في مركزه في المواجهة الأخيرة له بالدورى هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يعمل الفريق السكندري على تحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر قبل نهاية الموسم، حيث يحتل المركز السابع برصيد 24 نقطة.

ودرس أحمد عبد العزيز مدرب الفريق السكندرى، نقاط القوة والضعف في صفوف فريق زد إف سي، وقدم تعليمات فنية دقيقة حول كيفية التعامل مع المباراة وتطبيق الخطة الموضوعة، كما ركز على أهمية التركيز الكامل طوال دقائق المباراة، واستغلال الفرص المتاحة، والالتزام بالواجبات الدفاعية والهجومية لكل لاعب.

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري/ وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، والذى يأتى فى مقدمتها الإسماعيلى وغزل المحلة القابعان فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

واتفقت الأندية على أن يضم الموسم الجديد 21 ناديا، يخوضون الدورى من دور واحد، على أن يتنافس أول 7 أندية على حسم لقب الدوى، بينما يتنافس 14 ناديا لتفادى الهبوط فى الموسم المقبل، يهبط منهم 4 أندية.