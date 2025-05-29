شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى بثالث جولات نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الخميس، ثالث مباريات الدور النهائي ببطولة دوري السوبر لكرة السلة 2024/2025، بين الاتحاد السكندري والنادي الأهلي.

ويقام الدور النهائي بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الثالثة، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس.

يقود الدور النهائي تحكيميًا، طاقم تحكيم أجنبي مكون من، مشيكل ماينستا ـ استونيا، أندريس ساونكروجيرز ـ لاتفيتا، يان ديفيدسون - فرنسا.

وتشير نتيجة السلسلة إلى تعادل الفريقين 1-1، حيث أنهى الاتحاد السكندرى المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 83-73، بينما فاز الأهلى فى الجولة الثانية بنتيجة 88-76

وبالتالي سيكون الفريقين بحاجة إلى خوض المباراة الرابعة السبت المقبل، لحسم بطل الدورى، وحال تعادل الفريقين بعد الجولة الرابعة ، سيتم اللجوء إلى المباراة الخامسة يوم الأحد.

وصعد الأهلي للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/2، في سلسلة نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة 3/1، في نصف النهائي الآخر.