شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 20 عاما.. الأهلي يفوز بالـ6 للمرة الـ22 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

حقق الأهلي الفوز بالستة للمرة الـ22 في تاريخ مشاركاته بالدوري العام، خلال مشوار التتويج بلقب الدوري رقم 45 في تاريخه، بعد الفوز على فاركو 6- 0، في ختام مباريات الدوري العام لهذا الموسم، جاء الفوز بالستة بعد غياب 20 عامًا، حيث كانت آخر مرة فاز فيها الفريق 6- 0 على نادي الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية في الرابع من نوفمبر 2005.

وفاز الأهلي بالستة في تاريخ الدوري 22 مرة، منها ثلاث مرات على الترسانة، ومرتان على الإسماعيلي والمنصورة والسكة الحديد والأوليمبي ومصنع 36، ومرة واحدة على كل من: الزمالك والاتحاد السكندري والمقاولون العرب والكروم وطنطا والألومنيوم وبني سويف والمنيا وفاركو.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء، الأربعاء، باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي، وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الآخر إلى 56 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.

أدار مباراة الأهلي وفاركو، طاقم تحكيم بقيادة أمين عمر ومعه ، حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: سمير جمال وحكم رابع: حمادة القلاوي وحكم فيديو: عبد العزيز السيد وعاونه خالد حسين.

ضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل فاركو، كلاً من : محمد سعيد شيكا ، محمد عز الدين ، أحمد عوض ، أحمد شريف ، عمرو ناصر ، أحمد البحراوي ، بابا كار ، محمود عماد ، جابر كامل ، زهير المترجي وياسين مرعي.