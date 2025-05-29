شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: عماد النحاس "فرق" مع اللاعبين نفسيا والان مع تفاصيل الخبر

قال عمر كمال عبد الواحد، نجم الأهلي، إن عماد النحاس المدير الفني تعامل مع اللاعبين نفسيا للاستمتاع في الملعب في مباراة فاركو من أجل التتويج في ظل الفوز بسداسية تاريخية.

وقال كمال في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر أون سبورت، إن اللاعبين جميعهم أدوا المباراة بروح عالية، وكان هدفهم أيضا إحراز إمام عاشور هدفا من أجل اعتلاء صدارة الهدافين.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.