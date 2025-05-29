شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: سعيد بتحقيق لقب الدورى مع الأهلى وتعاهدت مع اللاعبين على الفوز بكل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

أبدى عماد النحاس، المدير الفني للأهلى، سعادته البالغة بفوز المارد الأحمر ببطولة الدورى للمرة الـ45 في تاريخه بعد فوز الفريق اليوم على فاركو بسداسية نظيفة في الجولة الأخيرة للأهلى بالمسابقة.

وأضاف النحاس في تصريحات لأون سبورت أنه منذ قدومه على رأس القيادة الفنية للفريق خلفا للسويسرى مارسيل كولر تعاهد مع اللاعبين على الفوز في الست مباريات المتبقية بالدورى، مع ترك كافة الأمور الأخرى لمجلس الإدارة والمتخصصين وهو ما تفهمه جميع اللاعبين وتحقق المراد، واستفدنا من سقوط المنافس في مباراتين وحققنا اللقب.

وكشف المدير الفني للأهلى أنه منذ قدومه تعامل مع اللاعبين نفسيا بشكل جيد عن طريق إخراجهم من الحالة السيئة لدى البعض الذين لم يشاركوا مع الجهاز الفني السابق، وأكد لهم أن الجميع سيكون له دور خلال المباريات، وهو ما أدى في النهاية لتحقيق النتائج المرجوة والفوز بأغلى بطولة للفريق.

واختتم عماد النحاس تصريحاته بتوجيه شكر خاص لجماهير الأهلى على المساندة الجيدة منذ قدومه، بالإضافة لمجلس الإدارة واللاعبين، مؤكدا أنه نجح في مهمته خاصة مع النجوم على رأسهم المغربى أشرف بن شرقى الذى دائما ما يحزن عند خروجه من الملعب.