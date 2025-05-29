شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز وسيراميكا فى جولة الحسم بدورى Nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق بيراميدز على نظيره سيراميكا، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، في جولة حسم لقب الدورى المصرى هذا الموسم.

وبهذه النتيجة يتوج فريق النادى الأهلى باللقب بعد تصدره لجدول ترتيب جدول الدورى برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة.

بدأت المباراة بقوة من جانب الفريق السماوي الذى تقدم بفضل تصويبة قوية من علامة الجزاء عن طريق عبد الرحمن مجدي على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك، وبنفس الطريقة تعادل سيراميكا بتصويبة قوية من علامة الجزاء عن طريق أحمد بلحاج على يسار حارس المرمى لتسكن الشباك، ثم استعاد بيراميدز التقدم بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية عن طريق عبد الرحمن مجدي على رأس مروان حمدي الذي سدد كرة داخل الشباك.

وتلقى محمد حمدي لاعب بيراميدز بطاقة حمراء بعد تدخل قوي على مروان عثمان، لم يتردد حكم اللقاء محمد معروف في إشهار البطاقة الحمراء.

وفي الشوط الثاني ورغم النقط العددي، ضاعف بيراميدز النتيجة في الدقيقة 61، بتصويبة من يسار منطقة الجزاء عن طريق رمضان صبحي لترتطم بالقائم الأيسر، ومن ثم تصل إلى عبد الرحمن مجدي الذي سدد كرة ارتطمت بالدفاع لترتد إليه مرة أخرى ليسددها داخل الشباك، ومن رمية تماس طولية داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق محمد الشيبي لتمر من الجميع وتصل إلى يوسف أوباما ليسدد الكرة داخل الشباك مسجلا الهدف الرابع، وجاء الخامس من انفراد تام من أحمد عاطف الذي مرر كرة رائعة إلى ماييلي ليسدد الكرة في المرمى الخالي من حارسه.