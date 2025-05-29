شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الغزاوي: تتويج الأهلى بالدوري هذا الموسم مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن التتويج بالدوري هذا الموسم مختلف عن كل الدوريات الماضية وكان به صعوبات كبيرة.

وتابع محمد الغزاوي خلال تصريحات تليفزيونية: "هذا الدوري استثنائي وسعداء جدا بالتتويج باللقب". وأضاف: "سوف نبدأ من الغد الاستعداد لكأس العالم للأندية وتواجد الأهلي في الافتتاح فخر لكل المصريين".

وأكمل الغزاوي: "مشاركة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية قيمة كبيرة للكرة المصرية". وواصل: "حتى الآن الأهلي لم يعلن عن تولي ريفيرو أو غيره تدريب النادي ولا يوجد أي شىء رسمي".

وأردف: "التتويج بالدوري وسط الجماهير له طعم مختلف ورابطة الأندية نجحت في تنظيم الدوري ومراسم التتويج تمت بشكل مشرف".

واختتم الغزاوي:"الجماهير من حقها الفرحة مع النادي اليوم ولا تتركنا أبدًا مهما كانت الظروف وسعداء لسعادتهم، والكل وراء الأهلي حاليا قبل التوجه لكأس العالم للأندية".