شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يعلن انتهاء مسيرته مع المصري بعد التأهل للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم النادي المصري، انتهاء رحلته مع الفريق البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء تعاقده مع النادي دون تجديد، عقب خوض الجولة الأخيرة بالدوري أمام حرس الحدود والتي انتهت بفوز أبناء المدينة الباسلة بثنائية نظيفة.

وكتب فخر الدين بن يوسف عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أود أن أعبر عن خالص امتناني وتقديري لهذا الكيان الكبير، الذي منحني الثقة والدعم طوال فترة تواجدي ضمن صفوفه".

وأضاف: "أشكر كل الإطارات الفنية والطبية والإدارية، خصوصا إخوتي اللاعبين، وكل من عمل داخل الفريق على المجهود الكبير والعمل الجماعي الذي جعل تجربتي مميزة ومليئة بالاحترام والاحترافية، كما أتقدم بجزيل الشكر لمجلس الإدارة على الثقة والدعم الذي حظيت به طوال فترة تواجدي".

واختتم بن يوسف: "اليوم تنتهي تجربة جميلة، لكن تبقى الذكريات والعلاقات الطيبة محفورة في قلبي، انتهت تجربة.. وستبدأ تجربة جديدة قريبًا، أتمنى أن أكون فيها على قدر التحدي والتوفيق إن شاء الله، أخوكم فخر الدين بن يوسف".

وتأهل المصري للمشاركة في كأس الكونفدرالية بشكل رسمي في الموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق البورسعيدي الموسم الجاري في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.