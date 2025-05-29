شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رضا: الموسم كان صعبا وهدفى فى بيراميدز كان بتوفيق من ربنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد رضا، لاعب وسط الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي.
وقال أحمد رضا في مداخلة هاتفية لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: "ألف مبروك للأهلي وجماهيره مش حاجة جديدة تتويج الأهلي، والفريق تحدى كل الصعوبات".
وأضاف: "الموسم كان صعبا، خاصة في المباريات الأخيرة ولكن يحسب للاعبين والجماهير الفوز والتتويج". وتابع: "هدفي في بيراميدز كان بتوفيق من ربنا، طبعا جمهور الأهلي كبير ودائما في ضهر اللاعبين وبطولة الدوري". وواصل: "كابتن عماد النحاس وجهازه المعاون فرق مع اللاعبين، كان عندنا هدف واضح الفوز لمصالحة الجماهير".
وأنهى تصريحاته قائلا: "كان موسما صعبا واللاعبون اجتهدوا رغم الصعوبات، الجميع كان مركز وقفلنا على نفسنا في التدريبات للتركيز على الفوز، السر في الأهلي إن كل الأشخاص عارفين قيمه النادي ومركزين على هدفهم".
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