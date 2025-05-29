شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: لاعبو الأهلي "رجالة" ومشوار التتويج كان صعبا والان مع تفاصيل الخبر

قال مروان عطية، نجم الأهلي، إن لاعبى الأهلي رجالة في ظل التتويج بدوري صعب هذا الموسم، في ختام المسابقة بعد الفوز علي فاركو بسداسية تاريخيّة.

وقال عطية فى الاستوديو التحليلي للمباراة عبر أون سبورت، إن مباراة بيراميدز والبنك الأهلي كانا نقطة تحول في مشوار حسم لقب الدوري. وأشار عطية إلى أن اللاعبين تعاملوا مع المباريات الأخيرة أنها مباريات كؤوس.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.