شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر قائمة الأندية الفائزة ببطولة الدوري الممتاز برصيد 45 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الأهلي ببطولة الدوري العام للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة والأربعين في تاريخه، بعد الفوز على فاركو بستة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي انتهت منذ قليل على استاد القاهرة.

تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري العام برصيد 58 نقطة، أحرز أهداف الأهلي وسام أبو علي أربعة أهداف «سوبر هاتريك»، وهدف لكل من حسين الشحات وإمام عاشور.

قائمة الأندية الفائزة ببطولة الدوري المصرى الممتاز كالتالى:

الأهلي.. 45

الزمالك.. 14

الإسماعيلي.. 3

الترسانة.. بطولة واحدة

الأوليمبي.. بطولة واحدة

غزل المحلة.. بطولة واحدة

المقاولون العرب.. بطولة واحدة