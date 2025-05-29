شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بطل درع الدوري للمرة 45 فى تاريخه والثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

توج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ45 في تاريخه والثالثة على التوالي عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة في ختام مشواره ببطولة الدوري المصري.

ونجح الأهلي في ختام الدوري متربعا على صدارة المسابقة برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف برصيد 56 نقطة.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي، وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الآخر إلى 56 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.