شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضد صن داونز.. ترتيبات إعلامية مكثفة لنهائي دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتأهب الأوساط الإعلامية لتغطية مكثفة لنهائي دورى أبطال أفريقيا، الذي يجمع بين فريقي بيراميدز وصن داونز، بعدما تم الإعلان عن جدول زمني حافل بالفعاليات الإعلامية التي تسبق المواجهة الحاسمة.

تبدأ الترتيبات يوم الخميس الموافق 30 مايو، حيث سيتم تخصيص منطقة "ميكسيد زون" في الاستاد الرئيسي في تمام الساعة 6:15 مساءً، لإتاحة الفرصة للإعلاميين للقاء ثلاثة لاعبين من كلا الفريقين لإجراء لقاءات سريعة قبل المباراة النهائية.

أما يوم الجمعة الموافق 31 مايو، فيشهد عقد المؤتمرات الصحفية الرسمية للفريقين. ففي تمام الساعة 5:30 مساءً، سيعقد الجهاز الفني لنادي بيراميدز مؤتمره الصحفي للإجابة على أسئلة الصحفيين حول استعدادات الفريق للمباراة. يليه مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق صن داونز.

وبعد المؤتمرات الصحفية، ستكون هناك فرصة لمتابعة التدريبات الختامية للفريقين. حيث سيجري فريق بيراميدز تدريبه الأخير في تمام الساعة 7:15 مساءً، بينما سيقوم فريق صن داونز بآخر استعداداته على أرض الملعب في تمام الساعة 8:00 مساءً.

وحقق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على نظيره سيراميكا، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، في جولة حسم لقب الدورى المصرى هذا الموسم.

وبهذه النتيجة يتوج فريق النادى الأهلى باللقب بعد تصدره لجدول ترتيب جدول الدورى برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 56 نقطة.