شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة تتويج الأهلى بالدورى.. وسام أبو على يهدى قميص "السوبر هاتريك" لـ متعب والان مع تفاصيل الخبر

أهدى الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قميصه الخاص والذى سجل به "سوبر هاتريك" في مباراة فاركو لـ عماد متعب نجم القلعة الحمراء، في لفتة تعكس مدى الحب المتبادل بينهما.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي وسام أبو علي "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الآخر إلى 56 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.