شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الاهلي وفاركو فى ليلة تتويج الأحمر بلقب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

اهداف مباراة الاهلي وفاركو خطفت أنظار جماهير المارد الأحمر بعدما ساهمت في تتويج أبناء الجزيرة بلقب الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه، حيث حقق الأهلي فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي، وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الآخر إلى 56 نقطة، بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.

أدار مباراة الأهلي وفاركو، طاقم تحكيم بقيادة أمين عمر ومعه ، حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: سمير جمال وحكم رابع: حمادة القلاوي وحكم فيديو: عبد العزيز السيد وعاونه خالد حسين.