شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ النادي الأهلي بلقب الدوري الـ 45 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، خالص التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره الكبيرة بمناسبة تتويج الفريق الأول بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ45 في تاريخه.

وجاءت التهنئة عقب فوز الأهلي في جولة الحسم اليوم، ليُعزز بذلك رقمه القياسي كأكثر الأندية المصرية تتويجاً باللقب المحلي، وأشاد الاتحاد في بيانه بالمستوى المتميز الذي قدمه النادي الأهلي طوال الموسم، والذي توج بانتزاع درع الدوري عن جدارة واستحقاق.

ونجح عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي في تحقيق أول لقب خلال مسيرته التدريبية بعد قيادة الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري رقم 45 في تاريخ القلعة الحمراء، عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة في ختام مشوار الأهلي بالمسابقة اليوم الأربعاء.