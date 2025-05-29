شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة عقب التتويج بالدورى: بطولة صعبة وسعداء بفرحة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بسعادة غامرة عقب التتويج بدرع الدوري اليوم، مؤكدًا أن الدرع هدية للجماهير الغالية التي تقف خلف الفريق في جميع المواقف، والقاسم المشترك في كل انتصارات وتتويجات الأهلي.

وقال محمد مجدي أفشة خلال تصريحات رسمية للموقع الرسمى للنادى الأهلى: "بطولة صعبة ونجحنا في التتويج باللقب في الأمتار الأخيرة، وعن نفسي أسعى دائمًا إلى الاجتهاد وإلى بذل كل نقطة عرق من أجل هذه اللحظات الغالية علينا جميعًا".

وأضاف: "فرحة الجماهير اليوم هي هديتنا والمكافأة من الله عز وجل على المجهود الكبير المبذول من الجميع".

وحصد الأهلي لقب الدوري، ليواصل تصدره لقائمة الأندية المتوجة باللقب برصيد 45 بطولة، يليه الزمالك برصيد 14 بطولة، ثم ‏الإسماعيلي برصيد ثلاث بطولات، يليهما الترسانة والأوليمبي وغزل المحلة والمقاولون العرب برصيد بطولة واحدة لكل منهم‎.‎