شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على: الأهلي كان يركز على حصد الدورى.. وتعلمت كثيرا من عماد متعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفلسطيني وسام أبو على، مهاجم فريق الأهلى، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري المصري رقم 45 في تاريخه، مؤكدا أن الفريق الأحمر فريق كبير، وكان هدفنا في آخر 6 مباريات حصد جميع النقاط للفوز ببطولة الدورى المصرى الممتاز، دون النظر إلى نتائج المنافس وهو ما تحقق.

وقال وسام أبو على خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، قائلا: "الجميع في النادى الأهلى كان يعمل على حصد اللقب وإسعاد الجمهور الأحمر، ولدينا حالة تركيز شديد قبل المشاركة في كأس العالم للأندية".

وأضاف وسام أبو على: "تعملت كثيرا من عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق من حيث التركيز على التسديد على المرمى وإحراز الأهداف بطرق متعددة".

وحصد وسام أبو علي مهاجم الأهلي لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو التي أقيمت مساء اليوم، الأربعاء، وفاز فيها الأهلي بسداسية نظيفة، وسجل وسام فيها أربعة أهداف "سوبر هاتريك".

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الآخر إلى 56 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.