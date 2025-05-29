شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وبيراميدز إلى دورى الأبطال.. والزمالك والمصرى للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على جولة الحسم في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، وشهدت تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ 45 في تاريخه، بعد فوزه على فاركو.

وبذلك، تحددت بشكل رسمي الفرق المصرية التي ستمثل مصر في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل.

ويعود الأهلي للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بصفته بطل الدوري، بينما يرافقه فريق بيراميدز الذي حل في المركز الثاني بالدوري، ليضمن مقعده في البطولة الأغلى على مستوى الأندية الأفريقية.

أما على صعيد كأس الكونفدرالية الأفريقية، فقد تأهل كل من الزمالك والمصري البورسعيدي للمشاركة في هذه البطولة، ويأتي تأهل الزمالك بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري، فيما ضمن المصري مقعده بعدما احتل المركز الرابع.

وحق فريق بيراميدز فوزا مثيرا على نظيره سيراميكا، بخماسية في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، في جولة حسم لقب المسابقة هذا الموسم، وهو نفس توقيت إقامة مواجهة الأهلى ضد فاركو، حيث يأمل الفريق السماوى في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مع تعثر المارد الأحمر ليتوج بيراميدز حينها بلقب الدورى المصرى.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.