كونفرنس ليغ: اشتباكات بين جماهير تشلسي وريال بيتيس قبل المباراة النهائية

الرياص - اسماء السيد - فروكلاف (بولندا) : استخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه وأغلقت أجزاء من وسط مدينة فروكلاف البولندية بعد اشتباكات بين مشجعي فريقي تشلسي الانكليزي وريال بيتيس الاسباني الأربعاء قبل ساعات معدودة من المباراة النهائية لمسابقة "كونفرنس ليغ" لكرة القدم.

وقال المتحدث باسم شرطة فروكلاف فويتشيخ يابلونسكي لوكالة فرانس برس "لقد قمنا باعتقال أربعة مواطنين إسبان"، كاشفا أن "مئات عدة من رجال الشرطة تدخلوا هناك ... لاستعادة النظام العام وتحديد هوية المخالفين للقانون".

وتواجد مئات من مشجعي النادي اللندني داخل الطوق الأمني الذي أقيم على وجه السرعة.

وقال مراسل وكالة فرانس برس في مكان الحادث إن "شرطة مكافحة الشغب طوقت حانة تواجد فيها مشجعون لنادي تشلسي".

وطالب رجال الشرطة كل الاشخاص "غير المصرح عنهم" بترك المكان.

ووعد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بعدم التساهل "بشكل نهائي مع المخربين في شوارعنا".

وتابع معلقا حول الحادثة على منصة "اكس": "نشكر الشرطة على اتخاذها اجراءات صارمة ضد المتشددين ممن ارتدوا قمصان تشلسي وبيتيس في فروكلاف. نحذّر: في حال الضرورة، ستكون الشرطة أكثر قساوة اليوم!".

وفي حين يأمل بيتيس بمعانقة لقبه القاري الاول على الاطلاق، يصبو تشلسي في ان يصبح أول ناد يفوز بجميع ألقاب المسابقات الاوروبية الكبرى.