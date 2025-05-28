شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تهنئ الأهلى بالدوري الـ45: النسر يحكم قبضته على لقبه المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، التهنئة الرسمية للنادي الأهلي بمناسبة تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم 2024-2025، وذلك بعد فوزه في جولة الحسم اليوم.

ويُعد هذا اللقب هو رقم 45 في تاريخ القلعة الحمراء، ليُعزز بذلك رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة المحلية.

وجاء في بيان التهنئة الصادر عن الرابطة، الإشادة بقوة أداء النادي الأهلي وثبات مستواه طوال الموسم، مؤكدة أن "النسر الأحمر أحكم قبضته على لقبه المفضل"، في إشارة إلى هيمنة الأهلي التاريخية على بطولة الدوري المصري.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد مجددًا على سيطرة الأهلي على الساحة الكروية المصرية، ويضاف إلى سجل إنجازاته الحافل الذي يمتد لعقود طويلة.

وقد شهد الموسم الحالي منافسة قوية، إلا أن الأهلي استطاع في النهاية حسم اللقب لصالحه، ليُسعد جماهيره العريضة بهذا الإنجاز الجديد.

وواصل الأهلي هيمنته على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما توج بالبطولة للمرة الـ45 في تاريخه والثالثة على التوالي، عقب انتصاره الكاسح 6 / صفر على فاركو، الوم الأربعاء، في الجولة التاسعة (الأخيرة) من مرحلة التتويج للمسابقة.