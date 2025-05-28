شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي: التتويج بالدوري تعويض لجماهير الأهلي عن الخروج من نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

قدم النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي التهنئة لجماهير الفريق بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ45 في تاريخ النادي والمرة الثالثة على التوالي، مُشيراً إلى أن التتويج باللقب جاء بعد موسم شاق وصعب للغاية استحق فيه الفريق حصد اللقب.

وتابع بن شرقي في تصريحات لقناة أون سبورت عقب الفوز بسداسية نظيفة على فاركو مساء اليوم،الأربعاء، فى الجولة الأخيرة لبطولة الدوري: لقب الدوي أقل ما يمكن تقديمه لجماهير الأهلي المُخلصة بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي قبل أسابيع قليلة.

وأكد النجم المغربي بن شرقي أن جماهير الأهلي لها دور كبير في حسم اللقب بفضل دعمها اللامحدود للفريق واللاعبين، وقال بن شرقي أن جميع لاعبي الفريق قدموا ما عليهم واجتهدوا بشكل استحقوا عليه الإشادة، مؤكداً أن الأهلي سينافس على جميع البطولات الموسم المقبل بفضل كتيبة النجوم التي يضمها الفريق فضلاً عن الحشد الجماهيري المتميز للفريق.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي، وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الآخر إلى 56 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.