شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: سعداء بتتويج الأهلي بالدرع.. واللقب سيفرق معنا معنويا قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

عبّر محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة في ختام مشواره ببطولة الدوري.

وقال يوسف في تصريحات لقناة أون سبورت: "كلنا أولاد الأهلي وأبارك للجمهور وسعداء بالثلاث نقاط أمام فاركو وسعداء بتحقيق 18 نقطة من 6 مباريات متتالية، وهو نتائج تركيز وترابط من أبناء المنظومة بالكامل".

وأوضح: "سعداء بإعادة بطولة الدوري للأهلي وهذه عادة للأهلي وهي حدثت في التسعينات وهذه عادة الأهلي وهذه البطولة ستفرق معنا معنويا وأمامنا تحديات قادمة وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية". وأضاف: "أبارك للاعبين والجهاز الفني والفرحة كبيرة وجمهور الأهلي سينام سعيدا بعد التتويج بالدوري".