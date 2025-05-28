شكرا لقرائتكم خبر عن 33 لاعبا شاركوا فى مشوار تتويج الأهلي بالدورى رقم 45 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال مشوار التتويج بلقب الدوري المصرى رقم 45، شارك 33 لاعبًا في تتويج الأهلي باللقب، تصدر حسين الشحات القائمة برصيد 24 مباراة، يليه إمام عاشور ومروان عطية برصيد 23 مباراة، ورامي ربيعة بالمشاركة في 20 مباراة.

وجاء محمد مجدي أفشة 19 مباراة، ثم محمد الشناوي وعمرو السولية وأكرم توفيق في 18 مباراة لكل منهم، وأحمد نبيل كوكا في 17 مباراة، ووسام أبو علي في 16 مباراة، ومحمد هاني وكريم الدبيس في 15 مباراة لكل منهما، ونيج جراديشار في 14 مباراة، ثم ياسر إبراهيم في 13 مباراة، ومصطفى العش في 11 مباراة.

كما شارك طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي في 10 مباريات لكل منهما، وأشرف داري في 9 مباريات، شارك كل من يحيي عطية الله وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله في 8 مباريات، وشارك أحمد رضا وكريم وليد «ندفيد» ومصطفى شوبير في 7 مباريات.

وشارك كل من بيرسي تاو وخالد عبد الفتاح في 6 مباريات، ومحمود كهربا وسمير محمد وعمر الساعي في 4 مباريات، ورضا سليم وعلي معلول في 3 مباريات، وشارك كل من يوسف أيمن وحمزة عبد الكريم في مباراة واحدة.