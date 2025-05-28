شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري.. البطولة الأولى فى مسيرة عماد النحاس التدريبية بعد قيادة الأهلي للدرع 45 والان مع تفاصيل الخبر

نجح عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي في تحقيق أول لقب خلال مسيرته التدريبية بعد قيادة الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري رقم 45 في تاريخ القلعة الحمراء، عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة في ختام مشوار الأهلي بالمسابقة اليوم الأربعاء،.

وخاض عماد النحاس أكثر من تجربة تدريبية منذ اعتزال الكرة، ولكنه لم ينجح في تحقيق أي بطولة قبل أن يتولى قيادة الأهلي بشكل مؤقت وينجح في قيادة لحصد الدرع رقم 45، بعدما كان الفريق الأحمر بعيدا عن المنافسة على اللقب بسبب فارق الأربعة نقاط مع بيراميدز قبل أن يتراجع الأخير للوصافة ويعتلي الأهلي الصدارة بفضل الانتصارات المتتالية تحت قيادة النحاس.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، الخميس، بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي، وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الآخر إلى 56 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.

أدار مباراة الأهلي وفاركو، طاقم تحكيم بقيادة أمين عمر ومعه ، حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال وحكم مساعد ثاني: سمير جمال وحكم رابع: حمادة القلاوي وحكم فيديو: عبد العزيز السيد وعاونه خالد حسين.

ضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ومحمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ووسام أبو علي.

فيما ضم تشكيل فاركو كل من: محمد سعيد شيكا، محمد عز الدين، أحمد عوض، أحمد شريف ، عمرو ناصر، أحمد البحراوي، بابا كار، محمود عماد، جابر كامل، زهير المترجي وياسين مرعي.