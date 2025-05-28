شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكر سيراميكا على استضافة تدريبات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الشكر إلى مسؤولي نادي سيراميكا على استضافة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال اليومين الماضيين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر والعلاقة المتميزة التي تجمع ناديي الزمالك وسيراميكا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، قرر خوض التدريبات يومي الثلاثاء والأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة فاركو المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.