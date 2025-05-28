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درع الدورى يتحرك إلى استاد القاهرة تمهيدا لمنحه للأهلى

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درع الدورى يتحرك إلى استاد القاهرة تمهيدا لمنحه للأهلى

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأربعاء، 28 مايو 2025 09:50 م

تحرك درع الدورى متجهاً إلى استاد القاهرة الدولى، تمهيداً لمنحه لفريق الأهلى بعد حسمه اللقب بناء على نتيجة مباراته المقامة حالياً أمام فاركو ويتقدم فيها بخماسية نظيفة.

وسجل حسين الشحات لاعب الأهلي هدف فريقه الرابع في مرمى فاركو في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمرحلة بطولة الممتاز.

 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع: محمد هاني ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

 

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

 

خط الهجوم: وسام أبو علي.

 

وتواجد على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وأكرم توفيق وجراديشار وحسين الشحات وأشرف داري ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول.

 

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

 

خط الدفاع: أحمد البحراوي، جابر كامل، ياسين مرعي، أحمد عوض.

 

خط الوسط: محمد عز الدين، بابا كار، محمود عماد.

 

خط الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر، زهير المترجي.

 

وتواجد على دكة بدلاء فاركو كل من: محمد فخري، محمد نديم، أحمد جمال، سيف العجوز، وليد مصطفى، محمود فرحات، رامي صبري، ياسين الملاح، ومحمد أيمن.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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