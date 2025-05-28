شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري: نعد جمهور الأهلي بالفوز فى كل المباريات وتحقيق مزيد من الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

عبّر المغربي أشرف داري، لاعب الأهلي، عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب الدوري المصري عقب الفوز على فاركو في ختام مشواره ببطولة الدوري. وقال في تصريحات لقناة أون سبورت: "نعد جمهور الأهلي بالفوز فى كل المباريات والبطولات".

وتابع: "معنا لاعبين كبار وأصحاب خبرة وجميعهم يساعدون على دخول كل اللاعبين في الأجواء وسعداء سويا، ونجحنا في تكوين عائلة". وشدد: "أتمنى مزيدا من الألقاب ودائما جمهور الأهلي سعدا بالانتصارات والتتويج بالألقاب".

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.

سجل سداسية الأهلي، وسام أبو علي، "سوبر هاتريك" في الدقائق 10 و33 و61 و68 وحسين الشحات في الدقيقة 75 وإمام عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 58 ويحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي رفع رصيده هو الأخر إلى 66 نقطة بعدما فاز على سيراميكا بخمسة أهداف لهدف مساء منذ قليل في الجولة ذاتها.