شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يعزز من تقدم بيراميدز على سيراميكا بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز عبد الرحمن مجدي لاعب فريق بيراميدز من تقدم فريقه على سيراميكا، مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 61 في المباراة المثيرة التي تجمع الفريقين اليوم، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، في جولة حسم لقب المسابقة هذا الموسم، وهو نفس توقيت إقامة مواجهة الأهلى ضد فاركو، حيث يأمل الفريق السماوى في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مع تعثر المارد الأحمر ليتوج بيراميدز حينها بلقب الدورى المصرى.

وجاء تشكيل بيراميدز الذى أعلنه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على النحو التالي: "أحمد الشناوي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس".

بينما جاء تشكيل سيراميكا الذى أعلنه علي ماهر على النحو التالي: "محمد بسام - محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني - أحمد بلحاج - محمد عادل - عمرو قلاوة - اسلام عيسى - أيمن موكا - مروان عثمان".

وعلى مقاعد البدلاء جاء كلا من: "محمد كوكو - اسلام ريشة - چاستيس آرثر - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - محمد توني - مازن ياسر - حسين حسني".

يتصدر فريق النادى الأهلى ترتيب جدول الدورى برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة قبل آخر مباريات الفريقين اليوم في الدورى.

تعتمد فرص فريق بيراميدز على التتويج ببطولة الدوري على نتيجة مباراة الأهلي وفاركو بشكل أساسي، باعتبار الأحمر متصدراً لجدول المسابقة في الوقت الحالي ومتفوقاً بفارق 6 أهداف على السماوي.

الفوز على سيراميكا ولا بديل عنه هي فرصة بيراميدز للتتويج باللقب، مع انتظار نتيجة الأهلي وفاركو، حال فوز بيراميدز على فريق سيراميكا في الجولة الأخيرة بالدوري، سيرفع السماوي رصيده إلى النقطة 56 ويضطر إلى انتظار نتيجة الأهلي.

وفي حال خسر الأهلي أمام فاركو سيتوقف رصيده عند النقطة 55 وبالتالي يتوج بيراميدز باللقب، بينما في حالة فوز بيراميدز على سيراميكا وتعادل الأهلي مع فاركو، يستاوى الفريقان في النقاط برصيد 56 نقطة، ويكون بيراميدز وقتها مضطرا إلى تسجيل 7 أهداف في شباك سيراميكا دون أن يستقبل أهدافاً، ليعوض فارق الأهداف مع الفريق الأحمر.

فارق الأهداف بين الفريقين، يميل إلى صالح الأهلي حتى الآن بفارق 6 أهداف، حيث سجل الأهلي 16 هدفاً واستقبل 9 آخرين، بينما سجل بيراميدز 10 أهداف واستقبل 9 آخرين.