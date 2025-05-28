شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الأهلي لعب مباراة "خير ختام" للدورى والان مع تفاصيل الخبر

قال عماد متعب، نجم الأهلي السابق، إن الأهلي لعب مباراة أمام فاركو "خير ختام" للدوري في مشهد يستحق فيه جميع اللاعبين الإشادة والتتويج في ظل الفوز بسداسية تاريخية.

وقال متعب في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر أون سبورت، إن عماد النحاس المدير الفني للأهلي نجح في التعامل النفسي مع اللاعبين لعودة الثقة للاعبين.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعدما حقق فوزاً كبيراً على فاركو بسداسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، الخميس، باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، ونجح الأهلي في إبطال مفعول فاركو منذ بداية اللقاء ليحقق فوزاً مُستحقاً بسداسية نظيفة.